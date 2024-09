ALIFE – Una ragazza casertana, originario di Piedimonte Matese, ha minacciato di farla finita lanciandosi nel torrente Torano, situato nel territorio comunale di Alife.

Sul posto si sono recati di corsa i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per convincere la giovane donna a non compiere gesti pericolosi per la sua vita.

La ragazza non pare essere lucida, ma in stato di alterazione.