Ragazzina casertana sequestrata dallo zio e portata in Algeria: la storia arriva in TV

AVERSA – Una ragazza di 14 anni, originaria di Aversa, è stata ingannata dallo zio e portata in Algeria, dove le è stato impedito di tornare in Italia.

La giovane, che frequentava il Liceo Osvaldo Conti, è stata fatta credere che la trasferta fosse una vacanza, ma in realtà lo zio voleva costringerla a sposare un uomo molto più grande e tenerla lontana dalla sua vita in Italia. La ragazza ha raccontato di essere stata maltrattata e isolata, non potendo uscire né partecipare a progetti scolastici, e di essere stata picchiata per motivi banali, come l’uso di TikTok o il fatto di uscire con un’amica.

Attraverso videochiamate, ha espresso paura e il desiderio di tornare in Italia. La vicenda è stata resa nota grazie a un programma televisivo di Mediaset, Fuori Dal Coro, che ha suscitato l’interesse di insegnanti e compagni di scuola, preoccupati per la sua scomparsa.