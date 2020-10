Ragazzina delle medie positiva al CORONAVIRUS. Prof e compagni in quarantena attendono il tampone

CASALUCE – Il sindaco di Casaluce Antonio Tatone ha spiegato ai propri concittatini che altri due tamponi praticati su residenti hanno dato esito positivo. Uno appartiene ad una studentessa della seconda C della media Beethoven: “L’intera classe e i docenti sono in quarantena fiduciaria ed in attesa di tampone, cosi come i genitori della minore in questione. La dirigente scolastica ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo e sta provvedendo alla sanificazione degli ambienti interessati. I familiari della minore, contattati telefonicamente, mi hanno rassicurato sulle condizioni di salute della studentessa contagiata“.

Per quanto riguarda invece il secondo contagiato del giorno “è asintomatico ed in quarantena domiciliare. I familiari, saranno a breve anch’essi, sottoposti al tampone“. Un altro cittadino è invece guarito: “E’ stato sottoposto ai due tamponi di controllo al termine del periodo di quarantena ed è risultato negativo ad entrambi. Intanto siamo in attesa dell’esito di diversi tamponi già prelevati. La situazione attuale a Casaluce è la seguente: ci sono 18 casi positivi“, ha concluso il sindaco.