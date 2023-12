Ragazzino 13enne investito in bici resta bloccato sotto la macchina

MARCIANISE/CAPODRISE – Non si può parlare certo di episodio fortunato quando si scrive di un incidente che ha visto coinvolto un ragazzino di 13 anni. Ma le conseguenze della collisione Sono state sicuramente migliori di quanto si potesse temere.

È quanto successo nei giorni scorsi in via Santa croce, a Capodrise, dove un ragazzino di Marcianise 13enne, a bordo della sua bici, è stato investito da un auto vetture, che non è riuscita ad evitare l’impianto con il ragazzo.

Fortunatamente, l’automobilista non stava guidando ad una velocità sostenuta e quindi la vettura si è bloccata subito dopo che questi ha premuto il freno.

Il ragazzo è rimasto bloccato sotto la carrozzeria e non è stato investito dalle ruote, una situazione che ha provocato danni meno gravi.

Il giovane è stato soccorso non da un’ambulanza, bensì dal papà, presente sul posto, che ha portato suo figlio al pronto soccorso dove è stato curato per le contusioni riportate.