MARCIANISE (red. cro.) – Il ragazzino di 14 anni, investito nella sera di giovedì scorso in via Gemma a Marcianise, si trova ancora ricoverato in ospedale.

Stando alle prime indiscrezioni pare sia inevitabile l’operazione per il trauma cranico subito dall’adolescente dopo aver battuto la testa a terra.



I genitori del 14enne hanno fatto un appello al giovane che lo ha investito il quale ha accompagnato il ragazzino a casa, dopo l’incidente, ed è andato via.Sono stati acquisiti i filmati di video sorveglianza per risalire alla dinamica di quanto è accaduto.