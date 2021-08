CASERTA – Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di una decina di ventenni ha seminato il panico nel centro di Caserta perchè in cerca di una rissa. Hanno provato a “sfidare” due ragazzi che passavano in via Sant’Agostino. Uno del gruppo ha anche puntato un coltello a serramanico. I due giovani non hanno risposto alle provocazioni, passando oltre.