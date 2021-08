Ragazzo scomparso da 10 giorni. L’ultima volta visto in giro in bici

PARETE/TRENTOLA (Lidia e Christian de Angelis) – Appello disperato da parte della famiglia di un giovane albanese, scomparso da casa da 10 giorni, con amici e parenti che ora chiedono aiuto sui social. In queste ore è partita una campagna per mettere in risalto e quindi per aiutare a ritrovare il giovane Erjon Halili, di origine albaneese e residente a Parete.

Da dieci giorni non dà notizie di se ed ovviamente preoccupati conoscenti e amici, che hanno denunciato la sua scomparsa alla polizia.

Nelle ultime ore pare che lo stesso sia stato avvistato l’altro ieri a Trentola Ducenta nei pressi del Bar Nicola, poi da allora più nulla. Al momento non è chiaro il perché di tale allontanamento, tutte le persone che lo vogliono bene sono preoccupate.

Questo l’appello di Viktor L. “Questo è Erjon Halili, di origine albanese. E’ scomparso 10 giorni fa a Parete. L’ultima volta che lo hanno visto e l’altro ieri a passare vicino Bar Nicola a Trentola Ducenta con una bicicletta. Chi lo vede è pregato di contattare la polizia o può contattare me personalmente.”