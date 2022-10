I/ L’ambulanza è accorsa su via Napoli

RECALE – Non è chiaro il motivo per cui improvvisamente, questa sera, lunedì, in via Napoli, a Recale, un giovane ragazzo è volato dal suo scooter, cadendo rovinosamente al suolo.

Sul posto è giunta un’ambulanza, oltre che i residenti della strada che hanno sentito il rumore di questa rovinosa collisione con il manto stradale.

Il giovane non ha perso conoscenza. È rimasto, però, ferito alle gambe.