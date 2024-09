Raid a scuola, rubati i cavi elettrici: slitta l’inizio dell’anno scolastico

Il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche per tutta la prossima settimana, dal 9 al 13 settembre

CASTEL VOLTURNO – Furto di cavi elettrici, slitta l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti del plesso di via Garibaldi dell’istituto comprensivo statale Castel Volturno Centro.

Necessari lavori urgenti per ripristinare la fornitura di energia elettrica presso il plesso. Il sindaco Pasquale Marrandino ha disposto la sospensione delle attività didattiche per tutta la prossima settimana, dal 9 al 13 settembre, per garantire agli uffici preposti il ripristino dell’ erogazione dell’ energia elettrica.