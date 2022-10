Raid ai danni di una vettura nei pressi del Pronto Soccorso del Moscati

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)– Raid ai danni di una vettura stanotte nei pressi del Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati. Un cittadino denuncia quanto subito alla sua auto nei pressi di via Gramsci ad Aversa, quando dei malviventi, si sono avvicinati ad una vettura lì parcheggiata e hanno infranto il finestrino depredando la vettura di tutto ciò che conteneva, poco distante una seconda auto è stata oggetto di scasso e furto. Questo atto predatorio ha suscitato numerose polemiche, visto che è un fenomeno in crescendo sui nostri territori. Questa la denuncia di Paolo M. “Questa è aversa si divertono” Grande indignazione per l’accaduto che è ormai un fenomeno frequente nella cittadina normanna.