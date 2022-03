VILLA DI BRIANO – Ladri in azione a Villa di Briano, precisamente nel cimitero cittadino. I banditi hanno portato via quanto possibile dalle tombe non disdegnando di gettare nei rifiuti o rubare anche i ramoscelli di mimose che alcuni familiari avevano deposto nel camposanto per le donne che lì riposano. Davvero un gesto ignobile.