Raid di piombo contro l’autonoleggio di un ex fedelissimo del boss

SUCCIVO – Spari contro l’autonoleggio “Mg Rent Car” di Salvatore Mundo, nella notte tra giovedì e venerdì in via Orazio a Succivo. Indagini sono in corso a cura dei carabinieri della Compagnia di Marcianise. Stando a quanto emerso il raid sarebbe stato messo a segno poco dopo la mezzanotte da due persone giunte sul posto in sella ad una moto, con volto coperto dal casco. Dieci i proiettili esplosi contro la serranda.

Per gli investigatori il raid sarebbe maturato nell’ambito della camorra locale. I due titolari, uno dei quali è il sopracitato Salvatore Mundo attualmente sottoposto al regime di sorveglianza speciale, hanno affermato di non aver mai ricevuto nè minacce nè richieste estorsive.