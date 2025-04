Raid in villetta a due passi dalla Variante: residenti infuriati e donna colta da malore

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE – Paura nella frazione di Cuccagna, popoloso quartiere di Casagiove, dove ieri si è verificato un vero e proprio blitz da parte dei ladri in una villetta abitata da una donna sola. Un colpo fulmineo e ben studiato: i malviventi si sarebbero introdotti nell’abitazione approfittando dell’assenza di movimenti esterni e, in pochi minuti, avrebbero ripulito l’interno, portando via oggetti di valore e facendo perdere le proprie tracce.

A scoprire tutto è stata la stessa proprietaria, rientrata in casa poco dopo il furto. Una scena devastante, che le ha provocato un forte shock emotivo: la donna si è sentita male ed è stato necessario l’intervento del 118, che le ha prestato le prime cure sul posto.

Nel frattempo, sul caso indagano le forze dell’ordine, già al lavoro per ricostruire la dinamica del colpo. Al vaglio degli investigatori ci sono le telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti o fornire indizi decisivi per risalire alla banda.

L’episodio ha immediatamente fatto crescere l’allerta tra i residenti: si teme che si tratti dell’ennesimo colpo firmato da una banda specializzata, che potrebbe aver già agito altrove con lo stesso modus operandi.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini della zona a mantenere alta l’attenzione, segnalando qualsiasi comportamento sospetto o movimenti insoliti. Le indagini, assicurano, procedono a ritmo serrato.