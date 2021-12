RAID NOTTURNI. La banda degli appartamenti entra in azione

SANT’ARPINO (Christian e Lidia de Angelis) Banda degli appartamenti in azione. Stanotte in diverse strade cittadine un gruppo di malviventi ha cercato di depredare diversi appartamenti intrufolandosi nei cortili delle abitazioni, scavalcando i muri di cinta o i cancelli. Nello specifico un cittadino segnala che ad agire sono tre uomini, vestiti di nero con indosso uno zainetto e col volto coperto per non essere identificati. Alcune delle strade prese di mira sono state Piazzetta Lucio Battisti, via Alessandro Volta e via Mozart. Grande rabbia da parte dei cittadini che non possono stare tranquilli neppure a casa propria senza rischiare di trovarsi dei ladri nella propria abitazione, è allarme in paese. Questo il post del cittadino che ha voluto allertare anche gli altri concittadini per metterli in guardia del pericolo e per aiutare le forze dell’ordine ad acciuffarli. Nicola D C. “AVVISO IMPORTANTEA SANT ARPINO QUESTA SERA ALLE ORE 20:30 ALCUNI INDIVIDUI MAL INTENZIONATI SALTAVANO LE MURA ENTRANDO IN VARIE ABITAZIONI PRIVATE.STANNO MINACCIANDO LA NOSTRA SERENITÀ E LA NOSTRA SICUREZZA, QUINDI INVITO CHIUNQUE A SEGNALARE E DENUNCIARE.SONO TRE UOMINI MOLTO ABILI VESTITI DI NERO CON ZAINETTI E VOLTI COPERTI.ZONA (PIAZZETTA LUCIO BATTISTI) ZONA (VIA ALESSANDRO VOLTA)CONDIVIDETE”