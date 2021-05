Raid notturno da 10mila euro alla tabaccheria. I malviventi portano via gratta e vinci e sigarette

PASTORANO – Colpo alla tabaccheria a Pastorano, portati via gratta e vinci e sigarette. E’ accaduto durante la notte appena trascorsa intorno alle 3:30, quando alcuni malviventi si sono introdotti all’interno della tabaccheria Raimondo di via Salvemini in località Pantuliano di Pastorano, riuscendo a portare via un bottino di circa 10mila euro. Ad accorgersi del raid è stata una pattuglia del servizio di vigilanza Rangers che ha lanciato l’allarme. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore.