Raid vandalico all’Istituto Comprensivo: finestre in frantumi

Indagini in corso da parte dei carabinieri

PIETRAMELARA – Vandali in azione all’istituto comprensivo di Pietramelara. A farne la scoperta il personale scolastico all’apertura degli uffici. Il vicepreside si è recato alla locale stazione di Carabinieri per sporgere denuncia. Alcune finestre sarebbero andate in frantumi. Saranno le indagini dei militari cercare di risalire ai colpevoli dell’atto vandalico: un importante contributo potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.