PASTORANO/CAPUA – Rapina nel tardo pomeriggio di ieri in una gioielleria di Pastorano. Una banda formata da sei persone ha fatto irruzione poco dopo le 18 nel negozio “MM Oro” in corso Italia. Momenti di paura per il titolare e un cliente.

Quest’ ultimo è stato colto da lieve malore. Indagano i carabinieri di Capua.