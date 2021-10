Rapina a mano armata in farmacia, preso il quinto uomo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È stato uno degli eventi che hanno maggiormente impressionato la popolazione di Follonica, città di mare in provincia di Grosseto, in Toscana. Si tratta di una rapina avvenuta in una farmacia che, in queste ore, ha visto l’arresto della quinta persona componente della banda.

I malviventi, tutti originari del napoletano, in questi mesi sono stati fermati. Mancava il quinto componente di questo gruppo che aveva compiuto una violenta rapina nella città Toscana.

L’uomo è stato beccato in provincia di Caserta poche ore fa ed è finito in manette. L’operazione che ha visto unire le forze devi carabinieri di Grosseto e degli uomini dell’arma di Santa Maria Capua Vetere.