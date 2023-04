Sono entrati in azione questa mattina poco dopo l’apertura.

CARINOLA – Rapina, questa mattina, all’ufficio postale di Carinola. La banda è entrata in azione poco dopo l’apertura dell’ufficio. Armi in pugno e con il viso coperto da un cappuccio hanno fatto irruzione all’intero della struttura e sotto la minaccia delle armi hanno costretto il direttore a consegnare il denaro in cassa, circa 20mila euro. Sono i carabinieri compagnia di Mondragone a indagare sulla rapina per risalire agli autori.