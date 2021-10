Rapina al distributore di carburante sull’Appia, 34enne arrestato

CALVI RISORTA – In Calvi Risorta, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Capua hanno tratto in arresto l’autore di una rapina consumata presso il distributore carburanti EWA, ubicato in via SS 7 Appia.

Il rapinatore, un 34enne di Sparanise, nel corso della notte è giunto presso quel distributore dove ha dapprima infranto il vetro del gabbiotto del custode notturno e, successivamente, sotto la minaccia di un oggetto contundente, fatto consegnare la somma di euro 20.

I militari dell’Arma, intervenuti a seguito di segnalazione di rapina in atto giunta al numero di emergenza 112, sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo mentre tentava di allontanarsi dal luogo della rapina.

L’arrestato è stato, quindi, condotto in carcere.