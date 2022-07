Rapina alla gioielleria Marotta. Una raccolta fondi per aiutare il titolare

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Partita raccolta fondi per aiutare la famiglia Marotta, vittima della maxi rapina lo scorso 20 luglio. Il noto e storico gioielliere della cittadina normanna vittima della banda del buco ha subito ingenti danni dalla rapina subita, per cui i cittadini ed amici della famiglia hanno avviato una raccolta fondi per aiutarli a rimettersi in piedi ed evitare ulteriori gravi danni. Questo il testo della raccolta fondi visibile sul link che pubblichiamo. “Quello che è accaduto alla Gioielleria Marotta il 20 luglio scorso, sarebbe potuto accadere ad ognuno di noi. Intorno alle 10 di mattina 4 rapinatori ben organizzati sono entrati nel negozio passando dal pavimento tramite un tunnel creato nella condotta fognaria. Nonostante due denunce fatte a vari organi a seguito di video registrati dalle telecamere e rumori uditi in vari momenti del giorno e della notte, non si è riusciti a bloccare in tempo questa disgrazia, quindi, al di là di chi sia o non sia la colpa, a causa di malviventi, Gabriele Marotta e la sua famiglia hanno perso i sacrifici di una vita. E noi, gli amici di sempre, i colleghi, i cittadini di Aversa vogliamo dar loro un aiuto concreto, perché questo si fa in una comunità quando qualcuno è in difficoltà: ci si aiuta. Perdere tutto quello che si è costruito in 40 anni di lavoro è un qualcosa che non si augura a nessuno, neanche al peggior nemico, soprattutto se tale perdita è dovuta non ad un errore proprio bensì al volere di 4/5 balordi che invece di scegliere un percorso onesto hanno deciso di vivere rovinando la vita alle persone per bene. Purtroppo questa volta è capitato alla famiglia Marotta. Si parla di famiglia poiché questo scempio ricade su ogni membro di questa famiglia educata, perbene e lavoratrice, a prescindere dalle strade intraprese dagli altri membri. Questa campagna di raccolta fondi è stata pensata per dare una mano a risollevarsi a seguito delle ingenti perdite non solo merceologiche ma anche strutturali. Riprendersi da un episodio del genere sarebbe estremamente complicato per chiunque e noi con il cuore ringraziamo tutti coloro che vorranno partecipare a tale raccolta. ” Tanti i cittadini che si stanno mobilitando per aiutarli.

Clicca qui per partecipare alla raccolta fondi