RAPINA CHOC. Picchiano e derubano una famiglia. Portata via la catenina con la foto della figlia deceduta

PIETRAVAIRANO – Terribile episodio nelle scorse ore, una rapina che ha dei risvolti particolarmente drammatici per quanto riguarda il tipo di oggetti rubati.

Nelle scorse ore, a Pietravairano, una famiglia è stata vittima di una rapina con aggressione.

In casa si trovavano un’anziana signora e uno dei suoi figli, i quali sono stati immobilizzati, minacciati e rapinati da un gruppo composto da tre malviventi, più presumibilmente il quarto, con il compito di palo.

I ladri hanno immobilizzato e schiaffeggiato i due, rubando alla donna anche la collana che indossava, con all’interno una medaglia con la foto della figlia deceduta anni fa.

Uno dei componenti della famiglia ha raccontato la terribile storia sui social.

“Non auguro a nessuno quello che è capitato a me e mia madre. Nemmeno ai nostri sequestratori, perché anche loro si sono trovati in una situazione di estrema pericolosità. Certamente, con l’adrenalina alle stelle, ma potrebbero trovarsi di fronte a individui con lo stesso ormone, appartenente alla classe delle catecolamine, prodotto nella porzione midollare delle ghiandole surrenali, e la tragedia sarebbe quasi assicurata. Fortunatamente, è andata bene, e ringrazio loro e la buona sorte, sia per me e mia madre, sia per loro che potranno festeggiare il Natale con un sospiro di sollievo“.