Rapina con la pistola in farmacia: banditi in fuga con l’incasso

CESA (Lidia e Christian de Angelis) Rapina armata alla Farmacia, è caccia ai malviventi. Ieri pomeriggio una banda di criminali esperti ha fatto irruzione armati di pistole all’interno della Farmacia comunale del Centro in via Turati. Secondo le prime indiscrezioni i malviventi hanno fatto irruzione e minacciato i presenti per farsi consegnare il contenuto delle casse, una volta preso il bottino, in fase di quantificazione si sono dati alla fuga. Immediatamente il personale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno ascoltato le testimonianze e acquisito i video dell’esercizio commerciale e della zona per identificare i malviventi.