Rapina da 14mila euro alla Goldbet. Scarcerato il 28enne accusato di aver spianato la pistola

Per la dodicesima sezione del tribunale di Napoli, dedicata al Riesame, non ci sono gravi indizi di colpevolezza

CASTELVOLTURNO – Era accusato di aver partecipato alla rapina alla Goldbet di piazza Annunziata di Castelvolturno, dove tre persone erano entrate, armi spianate, trovando in cassa una cifra molto alta, 14 mila euro, segno della presenza all’interno della Goldbet di un basista. Era stato fermato, con i suoi complici, dai poliziotti del commissariato di Castelvolturno e da quelli della squadra mobile della questura di Caserta.

Ora, la dodicesima sezione del tribunale di Napoli, Riesame, accogliendo le tesi dell’avvocato Nando Letizia, ha disposto la scarcerazione di Nunzio Carbone, 28enne di Castelvolturno, considerato dai poliziotti il rapinatore che ha impugnato la pistola all’interno della sede di Goldbet.

Ma per i giudici del Riesame non esistono elementi che possano far sussiste re i gravi indizi di colpevolezza che sono alla base di ogni provvedimento cautelare Che limita la libertà personale Di qui, la decisione di disporne l’immediata scarcerazione.