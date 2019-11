Furto da film ad AVERSA. 10 banditi in azione. “Stanno svaligiando la banca, correte”, l’allarme di una residente

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) E’ entrato in azione un commando formato forse da una decina di persone, abili professionisti del furto, all’Unicredit di Aversa, in pieno centro, dove nella notte sono state rubate delle cassette di sicurezza al termine di un assalto organizzato nei minimi dettagli, con alcuni mezzi parcheggiati di traverso alle vie d’accesso al centro cittadino; mezzi poi abbandonati dopo il colpo. Un camion era parcheggiato sotto l’Arco dell’Annunziata, porta d’entrata alle piazze e ai vicoletti di Aversa, un altro nei pressi di Parco Pozzi, un’auto era ferma al centro della carreggiata all’imbocco di via Vittorio Emanuele, a poca distanza dal Municipio, un altro camion nei pressi di piazzetta Don Diana; mezzi rubati, poi lasciati dai rapinatori in fuga e ritrovati dalle forze dell’ordine. I vetri blindati della banca sono stati sfondati probabilmente con un’auto usata come ariete o con un mezzo dotato di braccio meccanico; i banditi si sono poi introdotti nell’istituto forzando le cassette di sicurezza e portando via il contenuto.

Ad avvisare il 113 e’ stata una donna residente nelle vicinanza della banca. “Stanno svaligiando la banca, correte” ha urlato al telefono.

Sul posto i validi agenti del Commissariato di Aversa diretto dal dr Vincenzo Gallozzi, che hanno avviato gli accertamenti e la visone delle immagini di sorveglianza della zona, per identificare i malviventi e le targhe dei veicoli usati. Secondo indiscrezioni la banda potrebbe essere la stessa che ha colpito ad Afragola, il mese scorso, con le stesse dinamiche, infatti i malviventi per assicurarsi che nessuno avesse interferito con il loro piano, in quell’occasione, posizionarono ben tre pullman in diverse zone della strada, così da bloccare l’accesso a chiunque. Poi tentarono con una gru di asportare il bancomat dell’Unicredit di Afragola.