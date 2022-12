Rapina donna nei pressi della stazione, rintracciato e arrestato

Fermato grazie alle telecamere

CASERTA – Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Livorno nella mattinata del 27 dicembre 2022 ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto a carico di un trentacinquenne della provincia di Caserta, pluripregiudicato, che proprio la sera di Natale ha rapinato una donna nei pressi della stazione ferroviaria. La donna la sera del 25 dicembre passeggiava nei pressi dello scalo ferroviario labronico quando sarebbe stata avvicinata dall’uomo che dopo poco l’avrebbe minacciata e bloccata aprendogli la borsa e prendendo circa 150 euro. La donna benché sola e molto scossa dall’accaduto, ha immediatamente chiamato il 112 richiedendo una pattuglia in soccorso. Gli uomini dell’Arma si sono messi subito alla ricerca dell’uomo partendo innanzi tutto dalla descrizione fornita dalla vittima, e parallelamente acquisendo e visionando le telecamere presenti in zona. Questo ha permesso ai Carabinieri di ricostruire i movimenti dell’uomo, arrivato proprio la notte di Natale, in treno dalla provincia di Caserta. Identificato, è scattata la caccia all’uomo terminata stamane quando una gazzella dell’Arma transitando in piazza Dante, sempre nei pressi della stazione ferroviaria, ha riconosciuto il ricercato e lo ha perquisito trovandogli indosso, peraltro, una pistola scacciacani completamente in metallo, fedele riproduzione del ben noto modello “Desert Eagle”, con la quale non si può escludere potesse compiere ulteriori reati. L’uomo è stato condotto in stato di arresto al carcere delle Sughere e il fermo convalidato con l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere.