Rapina in gioielleria a FRIGNANO, il titolare colpito alla testa col calcio della pistola. Ecco cos’è successo

FRIGNANO (Christian e Lidia de Angelis) – Emergono ulteriori dettagli circa la rapina di ieri ai danni della nota gioielleria di proprietà di Giulio Pagano. Da quanto si apprende, a tentare il colpo pare siano stati due balordi, i quali sono entrati in azione, col volto coperto da un casco integrale, verso l’orario di chiusura dell’esercizio sito lungo il corso Vittorio Emanuele. Pare che i due abbiano prima minacciato il titolare con una rivoltella, per farsi consegnare tutta la merce ed i contanti, poi ad un suo diniego i due sono passati alle vie di fatto colpendolo al capo con il calcio della pistola. Il signor Pagano però si è subito ripreso dal colpo costringendo i due malviventi alla fuga. Il titolare, originario del comune di Carinaro, dopo il furto ha prontamente allertato i Carabinieri che in breve tempo sono giunti sul posto. La vittima, invece, è stata trasportata all’ospedale Moscati di Aversa dove non sono state riscontrate significative lesioni, ma solo tanto spavento. Intanto i militari hanno effettuato tutti i rilievi necessari a risalire all’identità dei due malviventi, sequestrando anche le immagini della video sorveglianza private e pubbliche. Ora è caccia all’uomo.