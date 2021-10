CASAGIOVE – (gv) Ieri pomeriggio alle ore 16 in via Appia è stata messa a segno una rapina ai danni di un negozio di abbigliamento per bimbi ‘Primtemps‘. Un giovane armato di coltello con accento locale si è fatto consegnare l’incasso dal titolare ed è scappato a piedi. Indossava mascherina e un cappello per non farsi riconoscere. Sul posto è stata allertata la squadra Volante che stanno cercando di risalire al colpevole attraverso le immagini delle telecamere.