Rapina una coppia alla stazione e picchia il ragazzo. ARRESTATO 27ENNE DI MADDALONI. IL NOME

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto Giuseppe Salvatore Nesi, originario di Maddaloni, 27enne, poiché colpito da un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, per l’espiazione della pena della reclusione di due anni e mezzo, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di rapina e lesioni, aggravate ed in concorso.

In particolare l’arrestato, nel Marzo del 2018, in concorso con un altro soggetto, perpetrava una rapina ai danni di una coppia di fidanzati che erano in transito presso la stazione di Caserta. Nell’occorso sottraeva il cellulare della donna e picchiava il fidanzato che aveva accennato una reazione; per tali fatti veniva tratto in arresto, in flagranza di reato, dal personale dell’UPGSP della locale Questura intervenuto nell’immediatezza.

Terminati gli atti di rito, il Nesi è stato associato presso il Carcere di S. Maria Capua Vetere.