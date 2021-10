Rapina violenta a benzinaio, arresto bis per detenuto

SANTA MARIA A VICO – Era piombato nel distributore di carburante con un complice e, arma in pugno, aveva stretto il braccio intorno al collo della dipendente per farsi consegnare l’incasso della giornata. Mentre la ragazza si dimenava per liberarsi le aveva anche dato qualche colpo, poi una volta ottenuto il denaro era fuggito assieme al complice. Un 29enne pregiudicato di Santa Maria a Vico è stato identificato come l’autore della rapina messa a segno il 19 settembre scorso in un distributore di carburanti a Forchia, lungo la Statale Appia. L’uomo, che si trova già detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso emesso dal gip del tribunale di Benevento sulla scorta delle ricerche condotte dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo sannita.