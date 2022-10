RAPINA VIOLENTA. Tre ladri picchiano un’insegnante e le portano via oro e denaro

I malviventi hanno sfruttato un momento in cui la donna era sola in casa

PIETRAVAIRANO – Violenta rapina, sabato sera, in un’abitazione del comune di Pietravairano, paesino ricadente nella zona più montana della provincia di Caserta.

Un insegnante di circa 60 anni è stata aggredita da tre ladri. I malviventi, dopo essere entrati in casa, l’hanno costretta a mettersi in ginocchio e le hanno sfilato la fede nuziale. Ma non solo.

Sfruttando il momentaneo all’allontanamento del figlio, uscito per una commissione, i malviventi hanno avuto anche il tempo di farsi consegnare con la forza denaro e oro custoditi in casa.