Rapinato da 3 rom e colpito alla gola, 48enne in prognosi riservata. Rischia danni permanenti

CASERTA – Rischia danni fisici permanenti il 48enne arrivato ieri sera in prognosi riservata all’ospedale ‘Loreto Mare’ di Napoli. L’uomo di origini algerine e residente in provincia di Caserta ha dichiarato di essere stato vittima di una tentata rapina culminata con una aggressione. Una aggressione violenta, che potrebbe comportare conseguenze permanenti.

Il racconto, reso dalla stessa vittima ai carabinieri arrivati presso il nosocomio dopo l’allerta dei sanitari, inizia intorno alle 20,30 nei pressi di una farmacia di via Firenze, a pochi passi da piazza Garibaldi a Napoli. L’algerino era da solo quando ha incrociato tre uomini probabilmente di etnia rom. I tre, armati di coltello, gli hanno chiesto di consegnare tutto il denaro che aveva in tasca. E’ bastato il rifiuto per scatenare la reazione: uno degli aggressori gli ha sferrato un pugno alla gola che, come constateranno in seguito i medici, gli ha causato la frattura dell’osso ioide. Un danno curabile ma che può comportare deficit a vita. Il 48enne non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano sui tre rapinatori sulla base anche delle immagini di una telecamera di videosorveglianza.