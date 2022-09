CASAL DI PRINCIPE – La Corte di Cassazione ha confermato la sorveglianza speciale a Carlo Corvino. Per gli ermellini √® “ancora pericoloso”. Corvino doveva soggiornare tre anni a Casal di Principe come stabilito dalla sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici romani hanno sottolineato che “il periodo trascorso in carcere non ha inciso positivamente sulla sua pericolosit√†.” Corvino fu arrestato dopo un’inchiesta guidata da Francesco Bidognetti.