S.MARIA C.V. Razzia dei ladri in una villetta in pieno giorno. Entrano in 7 e la svuotano in 7 minuti. Rubano anche l’abito da sposa che una ragazza avrebbe portato all’altare tra qualche giorno

Non si sono fermati neanche di fronte all’idea di rovinare ad una sposa il giorno più bello della sua vita

S.MARIA C.V. – Una delle dieci villette a schiera di Via Napoli, a Santa Maria Capua Vetere, è stata presa di mira da una banda di malviventi che ha letteralmente svaligiato l’abitazione in soli 7 minuti.

Tra le altre cose, i ladri hanno preso l’abito da sposa della figlia dei proprietari, che si sposerà tra pochi giorni.

Sono entrati in casa in pieno giorno, alle 18, portando via ogni cosa: argenteria, preziosi, oggetti di ogni genere e valore.

arrivati con due auto, una delle quali Bmw: 5 a bordo di quest’ultima, 4 a bordo di un’altra vettura.Sono entrati in casa in 7, mentre gli altri 2 attendevano all’esterno.