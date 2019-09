REDDITO DI CITTADINANZA. Ecco in quanti ‘lo stanno prendendo’ a Caserta, Aversa, Maddaloni, Marcianise e…

CASERTA – Da qualche settimana sono stati resi noti i dati definitivi sul numero di domande del Reddito di Cittadinanza che sono state accolte. Anche se il Governo preventivava una platea di richiedenti maggiore, sono state comunque cospicue le richieste pervenute.

Molte le domande presentate anche in provincia di Caserta, di cui la maggior parte accettate. Questo il sunto dei comuni più popolosi della provincia:

COMUNE ABITANTI RdC CONCESSI PERCENTUALE Caserta 75.430 1.827 0,024% Aversa 52.380 1.823 0,035% Marcianise 39.472 1.042 0,026% Maddaloni 38.834 1.544 0,040% Mondragone 28.992 1.370 0,047% S. Maria C. V. 32.808 1.144 0,035%

Come si può facilmente notare dalla tabella è Mondragone il comune che, in rapporto agli abitanti, ha il maggior numero di residenti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, seguito da Maddaloni. Pari merito tra Santa Maria Capua Vetere ed Aversa, seguono Marcianise ed in ultimo Caserta.