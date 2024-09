Refezione scolastica a S.NICOLA LA STRADA: si paga solo con il Telemoney

Si parte il 30 di questo mese

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Anche quest’anno è stato predisposto l’utilizzo della piattaforma Telemoney per gli adempimenti del servizio mensa, che sarà operativa da venerdì 27 settembre. Dal Comune, gli addetti al servizio ricordano che “tutti i genitori, anche coloro che hanno già usufruito del servizio lo scorso anno, dovranno procedere all’ iscrizione del proprio figlio”.

In tema di servizio mensa scolastica, dopo le incresciose vicende che hanno visto protagonista il Comune del sindaco Vito Marotta, i genitori degli studenti che fruiscono della refezione, e la vecchia ditta appaltatrice, quest’anno San Nicola la Strada si è mostrata velocissima: nelle more dell’espletamento della gara, infatti, è stata decisa la proroga alla ditta che si è occupata del servizio alla fine dell’anno scorso e che ha pienamente soddisfatto le mamme. Si parte, come detto, il 30 di questo mese.