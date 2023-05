Reggia di Caserta. Due giorni di visite gratuite: ECCO QUANDO

.

CASERTA — Due giornate di gratuità per godere della meraviglia della Reggia diCaserta . Il 2 e il 4 giugno gli Appartamenti Reali e il Parco Reale saranno visitabili con biglietto gratuito. “Il Ministero della Cultura – ricorda il

Complesso vanvitelliano in una nota – ha istituito per la Festa della Repubblica una nuova giornata di ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali che va ad aggiungersi, per giugno, a quella della tradizionale prima

domenica del mese. In considerazione dell’accesso gratuito e del ponte lungo di festa si prevede una notevole affluenza di pubblico. L’Istituto del Ministero della Cultura, patrimonio Unesco, a fronte di una fortissima carenza di

personale, profondi grandi sforzi per accogliere ogni giorno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo e tutelare il suo immenso e fragile patrimonio” . Prosegue la nota, “ha consapevolezza della capacità del Museo di generare una ricaduta positiva, in termini economici e di sviluppo, su tutto il territorio cittadino e provinciale. Il Complesso vanvitelliano è in grado di produrre ricchezza. Non solo quella più intima, intellettuale e spirituale, di ciascun visitatore, ma anche quello reale, capace di generare posti di lavoro e di incentivare le attività economiche sul territorio. C’è

un’ampia comunità che beneficia della meraviglia della Reggia di Caserta . Per questo, l’Istituto ha deciso di riservare una piccola quota dei biglietti delle giornate di gratuità alle associazioni di categoria degli albergatori della città. Una parte dei titoli di accesso sarà infatti nella disponibilità delle strutture ricettive che potranno giovarsi così, ancora di più, dell’attrattiva del Museo anche nelle giornate di accesso gratuito.

L’obiettivo è favorire ulteriormente la permanenza in città dei turisti, promuovendo una maggiore conoscenza delle bellezze del territorio anche con una conseguente maggiore fruizione di servizi. Il 2 e il 4 giugno il Complesso

vanvitelliano aprirà, dunque, le sue porte al pubblico, come di consueto, con accessi contingentati per numero di visitatori e fasce orarie”.