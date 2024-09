REGGIA DI CASERTA. INCIDENTE DI UNA MINI CAR NEL PARCO. COINVOLTI DUE DIPENDENTI

Loading...

CASERTA – Incidente di servizio lo scorso venerdì nel parco della Reggia per due dipendenti addetti alla vigilanza. Mentre, a bordo di una minicar d’istituto, percorrevano in discesa la rampa che dalla Fontana dei Delfini conduce alla Fontana Margherita, il veicolo, privo improvvisamente di controllo, finiva, dopo aver percorso svariati metri, contro una delle statue della rotonda, urtandola alla base, come si può vedere dalle foto che pubblichiamo. Mentre uno dei due uomini riusciva a reggersi al volante del mezzo restando illeso, l’altro urtava la testa ferendosi e dovendo ricorrere alle cure mediche. Pare che le conseguenze non siano state gravi. Fortunatamente, durante la corsa libera della vettura nessun turista si è trovato sulla sua traettoria con il rischio di essere investito. Allo stato, pare che l’incidente sia dipeso dalla rottura o dal blocco della canna dello sterzo di guida.

