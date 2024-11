«Reggia Reggia» 2024: svelata la decima edizione che celebra sport e cultura nella splendida cornice della Reggia di Caserta.

Promossa dall’Asd Reggia Running di Francesco Rivetti. Gara valida per il Titolo Regionale FIDAL Assoluti, ultima tappa del Campionato Nazionale Vigili del Fuoco.

CASERTA (Pietro De Biasio) – Nella maestosa sala «Terra di Lavoro» della Reggia di Caserta, si è dato il via ufficiale al conto alla rovescia per la decima edizione della «Reggia Reggia», la mezza maratona internazionale in programma domenica 17 novembre. Runner provenienti da ogni parte d’Italia e oltre confine si preparano ad affrontare i 21,097 km del percorso omologato, regalamdo alla città di Caserta una giornata all’insegna dello sport, della passione e della solidarietà.

A inaugurare l’evento, moderato Carlo Cantales, è stato un tavolo di relatori composto dalle figure chiave della manifestazione: Francesco Rivetti, presidente di «Reggia Running» e organizzatore della gara; il prof. Bruno Fabozzi, presidente della FIDAL Campania e Paolo Massimi, comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta. Ogni intervento ha contribuito a illustrare l’impegno profuso per la riuscita dell’evento, confermando che questa decima edizione non sarà solo una gara, ma anche un’esperienza unica, immersa nella bellezza e nella storia della Reggia, patrimonio UNESCO.

Tra gli altri ospiti, Luigi D’Aniello, presidente dell’ASPAL progetto solidale, Marco Sorrentino di «SognoAttivo», Raffaella Piccoli Massigen, Federica Faggi La Reggia Design outlet (center manager) e Antonio Maccarone Cisalfa Sport. In sala non sono mancati referenti di società di atletica leggera. La dott.ssa Tiziana Maffei, direttore del Parco Museale «monumento» patrimonio UNESCO, con il suo intervento ha chiuso la conferenza di presentazione. Un momento particolarmente atteso della conferenza è stato quello della presentazione della medaglia ufficiale della decima edizione.

Il premio, disegnato appositamente per questa importante ricorrenza, rappresenta la fontana dei Delfini della Reggia, simbolo di eleganza e forza, unito alla stella che celebra il decimo anno dell’evento. La medaglia sarà riservata a tutti coloro che riusciranno a completare la gara, come testimonianza di un’impresa unica. La «Reggia Reggia», infine, oltre al Campionato Regionale Individuale Assoluto della Fidal unica prova sulla distanza, include la quinta e ultima tappa del Campionato Nazionale VV.F. dedicato al vigile del fuoco di Caserta Vincenzo Patriciello, «vittima della terra dei fuochi» con la parteciperanno circa 200 vigili del fuoco provenienti da più regioni. Nei prossimi giorni, pubblicheremo un articolo dettagliato con tutte le informazioni sul percorso, gli orari, il programma completo e le novità previste per questo evento che ha conquistato il cuore degli appassionati di running.