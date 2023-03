Resistiamo Teano compra un defibrillatore da mettere in piazza

TEANO (Pietro De Biasio) – L’Associazione Resistiamo Teano, presieduta da Alessia De Marco, ha compiuto un gesto di grande generosità e solidarietà verso la comunità sidicina. Ha donato un defibrillatore automatico (DAE) nell’ambito di un progetto di diffusione della cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere la città di Teano comunità cardioprotetta, attraverso l’installazione del defibrillatore in un luogo pubblico. Il sindaco di Teano, Giovanni Scoglio, ha espresso la più sentita gratitudine a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza per il generoso atto di liberalità posto in essere dall’Associazione Resistiamo Teano.

Il defibrillatore automatico che sarà istallato nelle prossime settimane in piazza Municipio è uno strumento importante che, se utilizzato in modo tempestivo, può aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza di una persona colpita da un arresto cardiaco. Grazie alla presenza di questo dispositivo, i cittadini di Teano potranno contare su una maggiore sicurezza e su un’assistenza sanitaria più efficace in caso di emergenza.

L’iniziativa

dell’Associazione Resistiamo Teano è un esempio virtuoso di come la solidarietà e l’impegno civile possano fare la differenza nella vita delle persone e delle comunità.