Restano gravi le condizioni della donna precipitata dal secondo piano

GRICIGNANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Gravi le condizioni di Maria, la 60enne che si è lanciata dal balcone di casa (LEGGI QUI). Si aggravano le condizioni della 60enne che l’altro pomeriggio, in via Grecini, a Gricignano si sarebbe lanciata dal secondo piano della sua abitazione, soccorsa da alcuni presenti, mentre la donna, cosciente, lamentava atroci dolori e versava in una pozza di sangue.

Secondo indiscrezioni tale evento sarebbe da ricondurre a un gesto volontario, in quanto la 60enne di origine napoletana, era separata dal marito, soffriva di una forte depressione, che l’aveva costretta a essere ricoverata presso una struttura specializzata, dalla quale usciva in poche occasioni grazie a dei permessi speciali per andare a casa delle figlie a Gricignano. Per cui l’ipotesi del gesto volontario è la più accreditata, nonostante i tempestivi soccorsi, la donna in un primo momento era stata ricoverata presso il nosocomio normanno, ma data la gravità delle fratture e lesioni riportata è stata trasferita all’ospedale di Sant’Anna e Sebastiano di Caserta, dove è tutt’ora ricoverata, ma la prognosi è riservata, il pericolo non sarebbe ancora passato, si teme per la vita di Maria. In paese tutti pregano per lei, l’intera comunità è sotto shock per tale drammatica vicenda. Seguiranno aggiornamenti.