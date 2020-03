GRICIGNANO D’AVERSA (red.cro.) – E’ in codice rosso all’ospedale civile di Caserta, la cui iniziale del cognome è O., residente a Gricignano d’Aversa, in via Grecini. L’uomo, dopo le 16 ha tentato il suicidio gettandosi dal secondo piano. Le condizioni sono molto serie, ma i medici non disperano di salvarlo.