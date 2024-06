Rete idrica fatiscente, Comune costretto a risarcire più di 100mila euro

Sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

SAN NICOLA LA STRADA (DEBORA CARRANO) – I danni causati dalla rete idrica fatiscente sono duramente sanzionati nelle ultime sentenze del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Se il Comune di Casagiove si è visto notificare una sentenza per 33mila euro a causa di infiltrazioni d’acqua in un fabbricato, al Comune di Vito Marotta è andata peggio: è di 110mila euro la somma che deve pagare, tra danni ai privati e spese della procedura.

Anche in questo caso, a condannare il Comune è stato il giudice di Santa Maria Capua Vetere, che dopo una consulenza tecnica disposta d’ufficio, ha sentenziato attribuendo i danni provocati ad un fabbricato della periferia, alla mancata manutenzione della rete idrica. Un argomento, quello relativo alla necessità di provvedere alla manutenzione della rete idrica, che è stato più volte ribadito anche dalla minoranza consiliare di Francesco Basile. E in alcuni tratti della città, proprio in questo periodo, si provvederà agli interventi del caso.