Ricercato per tentato omicidio tenta la fuga al posto di blocco, fermato e arrestato

Il 33enne il 2 dicembre scorso aveva aggredito degli agenti di polizia.

TRENTOLA DUCENTA Una Fiat 600 di colore blu che sfrecciava a folle velocità per le vie del centro cittadino di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, ha subito attirato l’attenzione dei carabinieri della locale Stazione impegnati in un servizio di controllo del territorio proprio in quell’area.

Nonostante l’invito a fermarsi il conducente dell’autovettura in corsa ha accelerato pericolosamente la marcia, innescando così un inseguimento che si è protratto per alcune centinaia di metri fino a quando, accortosi di avere la strada sbarrata, ha frenato bruscamente venendo raggiunto e bloccato dopo aver inutilmente tentato di allontanarsi a piedi.

L’uomo, un pregiudicato 33enne di origini albanesi, irregolare sul territorio nazionale, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel 2020 per il tentato omicidio commesso nei confronti di personale del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa, il 2 dicembre dello stesso anno.

Inoltre, gli immediati ulteriori accertamenti hanno consentito di scoprire che l’autovettura con la quale stava scappando, era oggetto di furto avvenuto a Potenza lo scorso 16 novembre.

Nel corso della perquisizione, all’interno dell’auto, sono stati rinvenuti un passamontagna e attrezzi atti allo scasso.

L’autovettura recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Il

33enne è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.