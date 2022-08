Richiamo alimentare per una nota marca di gelato: ECCO QUALE

NAZIONALE – Negli ultimi giorni è stata diramata un’allerta alimentare dal Ministero della Salute che riguarda un lotto di gelati, ritirati dal banco frigo della nota catena di supermercati “Decò” per la possibile presenza di allergeni. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo del gelato “lemon stecchi” con bastoncini alla liquirizia. Infatti, i lotti di gelato in questione presentano un errore in etichetta in cui compare la dicitura “senza glutine” quando invece “il gelato include un ingrediente contenente glutine, ovvero la farina di frumento”.