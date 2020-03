SESSA AURUNCA – Sospetto caso di coronavirus nell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. L.C., 59 anni della frazione Maiano di Sessa Aurunca, è arrivata in ospedale in gravi condizioni. La paziente è in isolamento in attesa dell’esecuzione del tampone.

Il primo soccorso è stato sottoposto a sanificazione.