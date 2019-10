Ridotta circolazione sull’autostrada A30 CASERTA-Salerno: giorni e orari dei lavori

CASERTA – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire programmati lavori alle opere in verde, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 ottobre, per chi proviene da Caserta, sarà chiuso l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Nola e proseguire sulla viabilita’ ordinaria in direzione di Pomigliano/Napoli, con rientro sulla A16 Napoli-Canosa alla stazione di Pomigliano d’Arco, per proseguire verso Napoli.