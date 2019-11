Rientra a casa e sorprende i ladri. Proprietario preso a sassate da 2 malviventi

PIETRAVAIRANO – Li ha sorpresi mentre tentavano di entrare in casa e per questo motivo, il proprietario di casa ha rischiato di rimanere ferito. Il fatto è accaduto la notte scorsa a Pietravairano, quando un uomo, rientrando nella propria abitazione, ha sorpreso due ladri che, con un piede di porco, tentavano di forzare la porta d’ingresso. A quel punto, presi alla sprovvista e per guadagnarsi la fuga, i due hanno cominciato a lanciare sassi contro l’auto in cui viaggiava l’uomo. Dei due malviventi si sono perse le tracce.