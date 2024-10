Rientra in casa e sorprende i ladri: prima scappano, poi i Carabinieri li incastrano

Ieri sera, sabato

ALIFE – Hanno aspettato che non ci fosse nessuno per introdursi e fare razzia di preziosi e oggetti di valore. Ma qualcosa non è andata secondo i piani.

Due malviventi hanno fatto appena in tempo di mettere a soqquadro alcune delle stanze quando il proprietario 48enne, che aveva dimenticato qualcosa in casa, è rientrato e li ha sorpresi in flagranza.

Subito l’uomo ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione i quali, supportati da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese, sono riusciti a ricostruire la dinamica del tentato furto e a rintracciare i fuggitivi e identificarli in un 35enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e un 20enne, entrambi denunciati in stato di libertà per tentato furto in abitazione in concorso.