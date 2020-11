SAN MARCELLINO – Una coppia di San Marcellino al rientro dal supermercato si è ritrovata la casa a soqquadro e svaligiata. I malviventi erano in cerca di oggetti di valore, dopo essere entrati da una finestra, raggiunta dopo un’arrampicata su muro e ringhiere per raggiungere il terzo piano. I proprietari hanno denunciato quanto accaduto mentre i banditi hanno portato via oggetti di valore.